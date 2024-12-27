ضبط 46 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ لتعزيز الانضباط المروري وتيسير الحركة على الطرق.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 46238 مخالفة مرورية متنوعة (639 مخالفة السير بدون تراخيص، و23 دراجة نارية مخالفة، و32221 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و24 مخالفة موقف عشوائي، و1138 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ الحملات لضبط المخالفات المرورية وتحقيق السلامة على الطرق.