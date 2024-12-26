الداخلية تضبط 36 طن دقيق في حملات تموينية مكبرة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، مع التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأسعار تفوق المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

نفذ قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملات تموينية مكبرة استهدفت ضبط المخالفات التموينية بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة.

وأسفرت الحملة، التي جرت خلال 24 ساعة، عن ضبط نحو 36 طنًا من الدقيق (الأبيض والمدعم البلدي)، بالإضافة إلى تحرير عدة قضايا تموينية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.