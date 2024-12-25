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40 ألف مخالفة مرورية تُسجلها الإدارة العامة للمرور في 24

02:29 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

مخالفة مرورية

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كتب-علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملاتها المكثفة لضبط المخالفات المرورية وتطبيق القوانين على قائدي السيارات.

أسفرت الحملات التي تم تنفيذها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 40,520 مخالفة مرورية متنوعة. شملت المخالفات 628 حالة سير بدون تراخيص، 25 دراجة نارية مخالفة، بالإضافة إلى 26,678 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. كما تم ضبط 5 مخالفات للوقوف في أماكن عشوائية 1,219 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، فضلاً عن 16 مخالفة لعدم الالتزام بشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفين، مع استمرار الحملات لضمان سلامة الطرق وتقليل الحوادث.

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