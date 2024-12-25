مباحث المصنفات تحبط نشاط مطبعة مخالفة بمدينة نصر

كتب-علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات مطبعة غير مرخصة تطبع ملازم دراسية دون تصريح بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة تورط مالك مطبعة غير مرخصة بمدينة نصر أول بمحافظة القاهرة في طباعة ملازم دراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية دون الحصول على تفويض أو أمر توريد أو تصريح كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

عقب تقنين الإجراءات، استهدفت قوة أمنية المطبعة المشار إليها، حيث تم ضبط المدير المسؤول وعُثر بداخلها على 600 ملزمة دراسية مطبوعة دون تفويض أو إذن قانوني.

وخلال التحقيقات، أقر المدير المسؤول بارتكاب المخالفات بالتعاون مع مالك المطبعة بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والمضبوطات.