الداخلية تضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه

كتب-علاء عمران:



نجحت أجهزة الأمن في ضبط عدد من قضايا الاتجار العملة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة.

قاد قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن حملة موسعة لضبط المتورطين في إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي والاتجار بها بطرق غير قانونية. وأوضحت التحقيقات أن هذه العمليات لها تداعيات سلبية مباشرة على الاقتصاد الوطني.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.