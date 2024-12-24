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الداخلية تضبط 11 مليون جنيه من تجار العملة

12:05 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

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كتب - علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 11 مليون جنيه من تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تُقدر بحوالي 11 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وزارة الداخلية تجار العملة مكافحة جرائم الأموال العامة
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