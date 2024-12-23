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بيان من الداخلية بشأن "مزاعم إخوانية" بسوء الأوضاع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

11:16 ص الإثنين 23 ديسمبر 2024

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل 15

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كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله عبر المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مزاعم وجود رسالة منسوبة لنزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، تتضمن التشكيك في الأوضاع داخل المركز بزعم ضيق أماكن الاحتجاز وعدم وجود مستشفى أو أماكن للتريض والزيارات.

وأكد المصدر أن المركز المشار إليه يخضع، أسوةً بباقي مراكز الإصلاح والتأهيل، للإشراف القضائي، وشهد خلال الفترة الماضية زيارات متكررة من النيابة العامة، حيث تم التأكد من توافر جميع الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء، وذلك في إطار ما تشهده المنظومة العقابية من تطوير وتحديث وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وأوضح المصدر أن تلك الادعاءات تأتي ضمن مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها لدى الرأي العام، وهو ما يعيه الشعب المصري تمامًا.

وزارة الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل جماعة الإخوان الإرهابية
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