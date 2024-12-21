"الملَكة القانونية".. دليل شامل للممارسين القانونيين

كتب- أحمد أبو النجا:

أصدر الدكتور أحمد حمدان، القاضي بمحكمة الاستئناف والخبير القانوني، كتابه الجديد "الملَكة القانونية"، الذي يعد دليلًا شاملًا للممارسين القانونيين، ويهدف إلى تعريف وتطوير مفهوم الملكة القانونية كمهارة أساسية في عالم القانون.

يتناول الكتاب، الذي يعد إضافة فريدة إلى المكتبة القانونية العربية، مفهوم الملكة القانونية باعتبارها:

"صفات جامعة تجمع بين الاستعدادات والمهارات اللازمة للممارس القانوني للتعامل بكفاءة مهنية وعمق إنساني ورقي أخلاقي مع النصوص القانونية والوقائع القضائية".

استند المؤلف إلى سنوات طويلة من الدراسة والخبرة العملية، متنقلًا بين مجالات متعددة تشمل القضاء، المحاماة، الوساطة، والتحكيم، إلى جانب أبحاث في العلوم الإنسانية مثل المنطق وعلم النفس والاجتماع. وقد تضمن الكتاب 50 حلقة مترابطة تهدف إلى صقل مهارات الممارس القانوني في كل جوانب العمل القانوني.

يهدف الكتاب إلى تعزيز كفاءة الممارسين القانونيين، وتطوير الشخصية القانونية العربية، والارتقاء بالمستوى المهني عبر القضاء على ركاكة الأسلوب وضعف الحجة وتهافت المسلك.

جمع الكتاب بين تجارب شخصية ومهنية للمؤلف، وخبرات شيوخ القضاء والمحاماة في مصر وبريطانيا وأمريكا، بالإضافة إلى مراجع علمية تمتد من أرسطو إلى العصر الحديث، مما أضفى على العمل طابعًا موسوعيًا يجمع بين القانون والعلوم الإنسانية.

يدعو المؤلف جميع الممارسين القانونيين إلى قراءة الكتاب، وتأمل الحلقات الخمسين التي يقدمها، بوصفها خطوة أولى نحو رحلة تعليمية تأهيلية شاملة تعزز كفاءتهم وتفتح لهم آفاقًا جديدة في عالم القانون.