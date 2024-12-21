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خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 4 أطنان دقيق أبيض بلدي مدعم

12:14 م السبت 21 ديسمبر 2024

ضبط دقيق مدعم - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وخلال 24 ساعة تم ضبط حوالي 4 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في حماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأسعار أعلى من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.
وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

شرطة التموين حملة تموينية الدقيق المدعم المخابز السياحية
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