كشف تفاصيل غسل أموال تقدر بـ 29 مليون جنيه عبر شراء الأراضي في المنوفية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن تمكنها من ضبط أحد الأشخاص، والذي له معلومات جنائية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. كان المتهم، المقيم بمحافظة المنوفية، قد قام بمحاولات عدة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، حيث استخدم طرقًا متعددة لصبغ هذه الأموال بالصبغة الشرعية.

وأوضح التحقيق أن المتهم قام بشراء أراضٍ زراعية وعقارات، بالإضافة إلى استثمار الأموال في شراء السيارات وتأسيس الأنشطة التجارية، وذلك بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وتقدر قيمة الأموال المغسولة بحوالي 29 مليون جنيه تقريبًا.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضية.