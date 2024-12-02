قرار قضائي جديد بشأن تامر أمين في اتهامه بسب رضا عبدالعال

كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل نظر الدعوى المرفوعة من "رضا عبد العال" ضد قناة النهار والإعلامي تامر أمين، لاتهامه فيها بالسب والقذف بسبب تصريحاته، لجلسة 14 ديسمبر المقبل.

وكان الكابتن "رضا عبدالعال" اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد تامر أمين، بأن قدم مقطعاً من برنامج الإعلامي، كدليل على اتهامه له بالسب والقذف.

وفي الدعوى اتهم رضا عبدالعال، الإعلامي تامر أمين بالسب والقذف عبر برنامجه المذاع على قناة النهار.