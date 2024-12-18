ضبط مخالفات تموينية بالمخابز ومصادرة 6 أطنان دقيق خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:



واصل قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وبالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية في مختلف المحافظات.



وأسفرت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط حوالي 6 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.



تأتي هذه الجهود في إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على حماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وباشرت النيابة التحقيق.