الداخلية تكشف تورط شخصين في غسل 45 مليون جنيه من نشاط إجرامي

كتب - علاء عمران:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد شخصين، أحدهما له معلومات جنائية سابقة، مقيمان في محافظة الإسكندرية، بتهمة غسل أموال تقدر بـ45 مليون جنيه من حصيلة نشاطهما غير المشروع في تجارة النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وأوضحت التحريات أن المتهمين سعيا لإخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، بإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، وذلك من خلال شراء الوحدات السكنية والعقارات، وتأسيس شركات، وشراء السيارات والدراجات النارية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيلت الواقعة للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.