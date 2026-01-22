"نصب".. صلاح عبدالله يحذر من كريمات التخسيس

حذر الفنان صلاح عبد الله، جمهوره، من كريمات التخسيس المتداولة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنها وسيلة نصب واحتيال.

وكتب "صلاح" عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك": "كلمت الدكتور (ح.م) أسأله عن كريم التخسيس، قال لي نصب ورافع قضية، والخلاصة من صاصا احذروا الـ AI والإعلانات المضروبة، ولسه ياما هنشوف".

يذكو أن آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، ومن إخراج محمد الخبيري، وإنتاج تامر مرسي.

