إعلان

"نصب".. صلاح عبدالله يحذر من كريمات التخسيس

كتب : نوران أسامة

12:57 م 22/01/2026

صلاح عبد الله

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حذر الفنان صلاح عبد الله، جمهوره، من كريمات التخسيس المتداولة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنها وسيلة نصب واحتيال.

وكتب "صلاح" عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك": "كلمت الدكتور (ح.م) أسأله عن كريم التخسيس، قال لي نصب ورافع قضية، والخلاصة من صاصا احذروا الـ AI والإعلانات المضروبة، ولسه ياما هنشوف".

يذكو أن آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، ومن إخراج محمد الخبيري، وإنتاج تامر مرسي.

صللاح عبد الله عبر فيسبوك

اقرأ أيضًا:

لأول مرة.. أسبوع سينما المكفوفين في المسرح الوطني اللبناني

فعاليات اليوم الأول لورشة مهارات التكوين البصري بمركز الثقافة السينمائية

سقط من الدور الخامس.. مصرع مغني أوبرا بطريقة صادمة في تركيا- صور

الفنان صلاح عبد الله كريمات التخسيس كريمات التخسيس نصب واحتيال صلاح عبد الله علي فيسبوك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة.. أتربة عالقة ورمال مثارة وأمطار
أخبار مصر

الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة.. أتربة عالقة ورمال مثارة وأمطار
أمين الفتوى: تعدد الزوجات تشريع ربَّاني له حكمته ومقاصده وشروطه
أخبار

أمين الفتوى: تعدد الزوجات تشريع ربَّاني له حكمته ومقاصده وشروطه

ترامب عن الرئيس السيسي: رجل قوي ورائع.. أشكره على عمله في غزة
شئون عربية و دولية

ترامب عن الرئيس السيسي: رجل قوي ورائع.. أشكره على عمله في غزة
خبراء يفندون المناطق والشخصيات المستهدفة حال قيام أمريكا بضربة عسكرية ضد
شئون عربية و دولية

خبراء يفندون المناطق والشخصيات المستهدفة حال قيام أمريكا بضربة عسكرية ضد
حقيقة "فيديو شيرين عبدالوهاب المؤلم في المستشفى"- تحقق محتوى
زووم

حقيقة "فيديو شيرين عبدالوهاب المؤلم في المستشفى"- تحقق محتوى

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر