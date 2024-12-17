بتهمة النصب.. الداخلية تضبط 10 شركات سياحية بدون ترخيص

كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 10 شركات ومكاتب سياحية "دون ترخيص" بتهمة النصب على راغبي الحج والعمرة، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة "دون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).

وقد أكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام 10 شركات "بدون ترخيص" بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخل تلك الشركات على عدد من جوازات السفر والتأشيرات، دفاتر مُدون بها بيانات العملاء، باركود للرحلات الدينية، دفاتر إيصالات استلام نقدية، لافتات، برامج سياحة دينية، أختام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.