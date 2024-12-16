التحقيق مع عامل بتهمة ابتزاز زميلته: صورها في الحمام وطلب علاقة معها

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، تحقيقات موسعة مع عامل نظافة اتهمته زميلته بابتزازها بصورها الخاصة أثناء تبديل ملابسها داخل حمام البنك الذي يعملان به بمنطقة العجوزة، لابتزازها بإقامة سهرة حمراء معها.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، واستدعت مقدمة البلاغ لسماع أقوالها ومواجهتها بالمتهم.

كان المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغًا من عاملة نظافة في أحد البنوك الكائنة بدائرة القسم، تتهم فيه زميلها بتصويرها خلسة أثناء تبديلها ملابسها داخل حمام البنك، وإرسال الصور والفيديوهات لها وتهديدها بنشرها لابتزازها بطلب إقامة علاقة غير شرعية معها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، أمكن ضبط المتهم وبمواجهته بمحادثاته مع المبلغة أقر بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.