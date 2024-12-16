ضبط 8 ملايين جنيه من تجار العملة في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضربات متتالية لتجار العملة غير الشرعيين، في إطار جهودها لمكافحة الممارسات التي تُلحق أضرارًا بالاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدة قضايا متعلقة بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.