إعلان

جثة رضيع وسط النفايات تهز فيصل

كتب : محمد شعبان

05:58 م 22/01/2026

جثة رضيه وسط القمامة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في واقعة تجردت فيها المشاعر الإنسانية من أدنى معاني الرحمة، استيقظ أهالي منطقة الطوابق بفيصل اليوم على مشهد مفجع، بعد العثور على جثة طفل "حديث الولادة" مُلقاة بجوار أحد مقالب القمامة، ليلفظ الصغير أنفاسه الأخيرة وحيداً وسط الركام بدلاً من أن يكون بين أحضان دافئة.

بدأت الواقعة ببلاغ صادم تلقته غرفة عمليات النجدة من أهالي المنطقة، يفيد بالعثور على لفافة تثير الريبة بجوار تجمعات المخلفات. وبفحصها، تبينت الفاجعة طفل رضيع لم يمر على ولادته سوى ساعات أو أيام قليلة، جثة هامدة، في مشهد أثار غضب وحزن المارة الذين تجمهروا في ذهول أمام قسوة المشهد.

انتقلت القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة على الفور إلى موقع الحادث، وفرض رجال المباحث كردونا أمنيا حول المكان. وبدأت فرق البحث الجنائي في تنفيذ خطة محكمة لكشف هوية القاتل المجهول.

الخطة تركزت علىمراجعة كافة الكاميرات المحيطة بمقلب القمامة والمؤدية إليه لتحديد لحظة التخلص من الطفل مع فحص سجلات المستشفيات والمراكز الطبية القريبة للوصول إلى حالات الولادة الحديثة إضافة إلى الاستماع لأقوال قاطني العقارات المجاورة وعمال النظافة الذين اكتشفوا الجثمان.

تم نقل جثمان الرضيع إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وتكليف المباحث بسرعة ضبط وإحضار المتورطين في هذه الجريمة.

رأ أيضًا:
قرار قضائي عاجل بشأن البلوجر "عمر فرج" وشقيقه لاتهامهما ببث محتوى خادش

سيدة تتهم طبيب عظام بالتحرش بها داخل عيادته بالدقي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جثة رضيع مقلق قمامة فيصل أمن الجيزة المباحث

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بيراميدز دخل في الخط".. إبراهيم فايق يصدم الأهلي حول صفقته المحتملة
رياضة عربية وعالمية

"بيراميدز دخل في الخط".. إبراهيم فايق يصدم الأهلي حول صفقته المحتملة
البحرية الفرنسية تعترض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي
شئون عربية و دولية

البحرية الفرنسية تعترض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي
بالأسماء.. حركة تغييرات واسعة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية
مدارس

بالأسماء.. حركة تغييرات واسعة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية
حدث في 8 ساعات| خريطة قطع المياه بالجيزة.. وتحذير من الأرصاد
أخبار مصر

حدث في 8 ساعات| خريطة قطع المياه بالجيزة.. وتحذير من الأرصاد
فوائد غير متوقعة.. ماذا يفعل السحلب بجسمك في الشتاء؟
نصائح طبية

فوائد غير متوقعة.. ماذا يفعل السحلب بجسمك في الشتاء؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
بعائد 18% سنويا.. بنك ناصر يطلق شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنوك