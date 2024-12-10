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إخلاء سبيل البلوجر يوسف رسلان في اتهامه بدهس شخص بالتجمع الخامس

01:26 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

محاكمة تعبيرية

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كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة الجنح المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة البلوجر "يوسف رسلان"، في اتهامه بالقتل الخطأ بعد دهس شخص في منطقة القاهرة الجديدة، إلى جلسة 17 ديسمبر، مع إخلاء سبيل المتهم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت البلوجر للمحاكمة بعد اتهامه بالتسبب في وفاة شخص نتيجة دهسه بسيارته في منطقة التجمع الخامس.

وأفادت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أنها تلقت إخطارًا من قسم شرطة التجمع الخامس بوقوع حادث سير أسفر عن وفاة شخص.

وانتقلت فرق الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين أن المتهم "يوسف رسلان" هو من تسبب في الحادث.

إخلاء سبيل البلوجر يوسف رسلان دهس شخص
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