لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

السجن 5 سنوات لعاطل بتهمة سرقة المنقولات الأثرية في التجمع

03:34 م الأحد 01 ديسمبر 2024

تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات على عاطل بتهمة سرقة منقولات أثرية من داخل شقق سكنية في منطقة التجمع الأول.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين باهر بهاء الدين صالح وخالد محمد حماد، وأمانة سر وليد رشاد ومجدي شكري.
تعود وقائع القضية إلى قيام المتهم عبدالله. ف (39 عامًا) بسرقة منقولات أثرية من شقق سكنية في التجمع الأول. حيث تلقت الشرطة بلاغًا من صاحب إحدى الشقق الذي اكتشف سرقة ممتلكاته، وبالتحريات تبين أن المتهم هو من ارتكب الواقعة.
وبمواجهته بالتحقيقات، أقر المتهم بارتكاب السرقة. وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، التي أصدرت حكمها بالسجن خمس سنوات.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس سرقة المنقولات الأثرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قوافل المحافظات.. استخراج 5776 بطاقة رقم قومي و26 ألف "مُصدر مميكن"

إعلان

إعلان

الاستثمار في الذهب الكسر.. كيف يتغلب المصريون على ارتفاع المصنعية؟
قانون الإيجار القديم.. أول مقترح لتعديل القانون في مجلس النواب (زيادة كل 5 سنوات 10 أضعاف)