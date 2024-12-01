السجن 5 سنوات لعاطل بتهمة سرقة المنقولات الأثرية في التجمع

كتب- صابر المحلاوي:

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات على عاطل بتهمة سرقة منقولات أثرية من داخل شقق سكنية في منطقة التجمع الأول.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين باهر بهاء الدين صالح وخالد محمد حماد، وأمانة سر وليد رشاد ومجدي شكري.

تعود وقائع القضية إلى قيام المتهم عبدالله. ف (39 عامًا) بسرقة منقولات أثرية من شقق سكنية في التجمع الأول. حيث تلقت الشرطة بلاغًا من صاحب إحدى الشقق الذي اكتشف سرقة ممتلكاته، وبالتحريات تبين أن المتهم هو من ارتكب الواقعة.

وبمواجهته بالتحقيقات، أقر المتهم بارتكاب السرقة. وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، التي أصدرت حكمها بالسجن خمس سنوات.