33 سم طعنات جروح.. ننشر تقرير الطب الشرعي لمالك قهوة أسوان في الكورب

كتب- أحمد عادل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة "ناصر" المتهم بقتل نجل مالك مقهى أسوان في الكوربة، لجلسة 1 ديسمبر، للإطلاع.

وحصل "مصراوي" على تقرير الطب الشرعي للمجني عليه مالك مقهى أسوان في منطقة الكوربة بمصر الجديدة، وجاء في التقرير الطب الشرعي إصابات المجني عليه بـ:

1- قطعى جرح قطعي غائر بطول 3 سم بيسار الصدر

2- جرح قطعى غائر بطول 3.5 سم يقع على الخط المنصف للصدر البطن

3- جرح قطعى مستعرض الوضع بطول 2.5 سم يسار البطن سم يقع على الخط الأبطى الأوسط

4- جرح قطعي طوله 7 سم

5- جرح قطعى مستعرض بطول 2 سم يقع على الخط الأبطى الأيمن و اسفل الأبط.

6- جرح قطعى غائر طولی بأمامية العضد اليسرى بطول 15 سم.