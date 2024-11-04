احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 14 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 1562 مخالفة السير بدون تراخيص، و23 دراجة نارية مخالفة، و14848 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1701 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و2 مخالفة موقف عشوائي، و11 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.