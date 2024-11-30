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ضبط طالب يقود دراجة نارية بدون لوحات معدنية بالجيزة

01:45 م السبت 30 نوفمبر 2024

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران :

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات فيديو متداول لدراجة نارية بدون لوحات معدنية بالجيزة.

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن مقطع فيديو يظهر دراجة نارية بدون لوحات معدنية مصحوباً بعبارات تشير إلى اعتداء الشخص المذكور على القوانين في محافظة الجيزة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجة النارية المشار إليها وناشر الفيديو.

تم ضبط الشخص المتورط في الواقعة، والذي تبين أنه طالب مقيم بالجيزة، حيث اعترف بارتكابه الفعلة بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الدراجة النارية وقائدها، وجاري متابعة التحقيقات.

وزارة الداخلية الجيزة دراجة نارية
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