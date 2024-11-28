الداخلية تضبط 13 مليون جنيه من تجار العملة

كتب - علاء عمران:



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من توجيه ضربة قوية لتجار العملة غير المشروعين، بعد ضبط عمليات اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة بلغت نحو 13 مليون جنيه.



وأكدت التحريات أن المتهمين تورطوا في المضاربة بأسعار العملات، وإخفائها عن التداول الرسمي، مما يسبب أضرارًا مباشرة على الاقتصاد القومي.



جاءت الحملة بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن المختلفة، في إطار جهود مستمرة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم خلال الـ24 ساعة الماضية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات.