سائق نقل يدهس طفلة أمام منزلها بالعياط

كتب - محمد شعبان:

لقيت طفة مصرعها صدمها سيارة نقل أمام منزلها بالعياط جنوب الجيزة.

تلقى مأمور مركز العياط إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة بقرية البليدة.

تحريات المباحث بينت أنه في أثناء لهو الطفلة أميرة 4 سنوات أمام منزلها، صدمتها سيارة نقل فأودت بحياتها.

أودعت الشرطة الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتكثف جهودها لضبط السائق المتسبب في الحادث.