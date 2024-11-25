"الأسانسير وقع بيهم".. مصابان في حادث بورشة خياطة بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

أصيب شخصان إثر حادث مصعد داخل ورشة خياطة بمدينة السادس من أكتوبر مساء الاثنين.

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر إخطارًا من غرفة علميات إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالمنطقة الصناعية الثالثة.

انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص سقوط مصعد داخل ورشة خياطة بمجمع الشرق الأوسط، مما أسفر عن سقوط مصابين اثنين.

المصابان نقلا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.