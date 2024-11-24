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تأجيل دعوى وقف وسحب ترخيص فيلم الملحد لـ 12 يناير المقبل

01:21 م الأحد 24 نوفمبر 2024

فيلم الملحد

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كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مرتضى منصور والتي يطالب فيها بوقف وسحب ترخيص فيلم الملحد، لجلسة 12 يناير المقبل.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أحالت دعوى تطالب بوقف وسحب تراخيص فيلم الملحد إلى المفوضين.

وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المطالبة بوقف وسحب تراخيص فيلم الملحد.

وأقام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، دعوى قضائية ضدَّ فريق عمل فيلم الملحد من تأليف إبراهيم عيسى.

وقال منصور إنه رفع دعوى قضائية ضد وزير الثقافة، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية وإبراهيم عيسى وأحمد السبكي.

وفي ذات السياق، قررت محكمة القضاء الإداري إحالة دعوى أخرى أقامها أحد المحامين تطالب بعرض فيلم الملحد بالسينمات إلى مفوضي المجلس لإعداد تقرير بالرأي.

فيلم الملحد سحب ترخيص فيلم الملحد محكمة القضاء الإداري مرتضى منصور
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