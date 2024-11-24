إجراء قرعة حج الداخلية 2025 في 3 محافظات اليوم.. أبرزهم كفر الشيخ

كتب- علاء عمران:

تبدأ وزارة الداخلية، اليوم الأحد، في إجراء قرعة الحج لموسم 1446هـ/2025م، في عدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من بينها مديريات أمن كفر الشيخ، الوادي الجديد، الإسماعيلية، الغربية، وبني سويف.

وتُجرى المراسم العلنية للقرعة في المقرات المحددة من قبل كل مديرية أمن، بحضور قيادات المديريات الأمنية والمواطنين الذين تقدموا بطلبات الحج، إلى جانب أسرهم.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن فتح باب التقديم لحج القرعة في الفترة من الأربعاء 20 أكتوبر 2024 حتى السبت 16 نوفمبر 2024. وبعد ذلك، تقرر بدء عملية إجراء القرعة في مختلف المديريات الأمنية في الفترة من الأربعاء 20 نوفمبر 2024 وحتى الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، وذلك في إطار التسهيلات والإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج لعام 1446هـ/2025م.

ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج بعد انتهاء الإجراءات، مع تحديد المستندات المطلوبة من الفائزين.