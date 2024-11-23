دفاع الفنان "عمرو دياب": الشاب المصفوع أراد التريند

كتب - أحمد عادل:

استمعت محكمة الجنح، المنعقدة في التجمع الخامس، إلى مرافعة المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع الفنان عمرو دياب، على خلفية اتهامه بصفع شاب أثناء إحياء حفل زفاف في فندق بالقاهرة الجديدة.

وقال المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع الفنان عمرو دياب، إن المدعو "سعد أسامة" ترك عمله وذهب إلى المسرح للتصوير مع الفنان، وبعد أن قام بالتقاط أكثر من صورة تذكارية، أراد أن يصبح "تريند". وأضاف أن موكله كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه.

وتابع دفاع عمرو دياب قائلاً: "هل من الطبيعي أن يقوم شخص بتعطيل الفنان عن عمله؟ الشاب أراد التريند، سواء بدفع عمرو دياب ليصبح الشاب الجامد الذي أسقط الفنان، أو بأن يتعدى عليه الفنان ليتم تناقل الحادث عبر السوشيال ميديا، وهو ما حدث بالفعل".

وقال "عمرو دياب" في تحقيقات النيابة العامة، إنه أثناء إحيائه لحفل زفاف داخل فندق بالقاهرة الجديدة فوجئ بشخص يقوم بجذبه وقرصه، مما تسبب في عدم تركيزه أثناء إحياء الحفل وأزعجه. لذلك، قام برد الاعتداء والتعدي عليه وصفعه على وجهه لإبعاده عنه.

وتابع "عمرو دياب" أقواله في التحقيقات، قائلاً إنه فورًا بعد الواقعة ترك حفل الزفاف وأبلغ محاميه لتحرير محضر ضد الشخص الذي اعتدى عليه، لما سببه له من إيذاء معنوي وبدني، بالإضافة إلى التشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد حددت جلسة دور نوفمبر لبدء محاكمة الفنان عمرو دياب في واقعة التعدي على شاب داخل حفل بأحد الفنادق بالقاهرة، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"الشاب المصفوع من عمرو دياب".

وقررت نيابة القاهرة الجديدة إحالة الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح لنظر محاكمته عن التهمة الموجهة إليه في واقعة التعدي على الشاب.