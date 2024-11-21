قضية معلمين "تجار الهدوم" .. قرار من الجنايات في واقعة بولاق

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انقضاء الدعوى الجنائية ضد إمام عاشور في اتهامه بالتعدي على فرد أمن

بدأت بمكالمة وانتهت بصلح ونصيحة.. حكاية إمام عاشور في "خناقة المول"

كتب - رمضان يونس:

قررت الدائرة "8" جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الخميس، وقف سير الدعوى في قضية 13 تاجر ملابس متهمين بقتل شخصين باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة.

هيئة المحكمة

ترأس الدائرة المستشار الدكتور حسام محمد جابر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام فؤاد عطية، عمرو محمد سلامة، وتامر سعد يونس، وأمانة سر أشرف صلاح حسن.

تفاصيل القضية

وفقًا لأوراق الدعوى التي حملت الرقم 21719 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 5930 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، فإن المتهمين هم:

"أسامة.م"، "الحسيني.م"، "أحمد.م"، "فهد.ح"، "علام.ج"، "حمدي.م"، "أحمد.ح"، "مشهور.ص"، "محمد.م"، "بهاء.ص"، "محمد.ح"، "أمين.م"، و"علاء.ي".

أبرز الاتهامات

القتل العمد مع سبق الإصرار: اتهمت النيابة المتهمين بقتل المجني عليهما "حنفي.ص" و"أحمد.ص" بإطلاق أعيرة نارية والاعتداء عليهما بأسلحة بيضاء، مما أدى إلى وفاتهما.

الشروع في القتل: شرع المتهمون في قتل "أحمد.ح" و"بهاء.ص"، وتسببوا في إصابتهما بإصابات خطيرة كادت أن تودي بحياتهما، إلا أن تلقيهما العلاج حال دون الوفاة.

وحاز المتهمون أسلحة نارية وبيضاء دون تراخيص، بينها بندقية خرطوش وأدوات حادة مثل السكاكين والعصي.

اتهم المتهمان الثاني عشر والثالث عشر بإيواء المتهمين الرئيسيين وإخفاء الأدلة بهدف إعاقتهم عن وجه العدالة.

تقرير الطب الشرعي

أكد تقرير الطب الشرعي أن المجني عليهما توفيا إثر إصابات نارية حديثة تسببت في تهتك الرئة اليمنى والكبد والكلى اليمنى، ما أدى إلى نزيف غزير وانتهاء حياتهما.

قرار المحكمة

أمرت المحكمة بوقف سير الدعوى لحين النظر في طلب رد هيئة المحكمة، على أن تستأنف الإجراءات فور الفصل في الطلب.