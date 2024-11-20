11 مصابا في انقلاب ميكروباص بطريق الأوتوستراد

كتب - محمد شعبان:

أصيب 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق الأوتوستراد، اليوم الأربعاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بمنطقة بين الجبلين.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص اتجاه مدينة 15 مايو نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر عن الحادث سقوط 11 مصابا نقلوا إلى مستشفى 15 مايو للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.