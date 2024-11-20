لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

11 مصابا في انقلاب ميكروباص بطريق الأوتوستراد

11:15 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024

إسعاف أرشيفة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيب 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق الأوتوستراد، اليوم الأربعاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بمنطقة بين الجبلين.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص اتجاه مدينة 15 مايو نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر عن الحادث سقوط 11 مصابا نقلوا إلى مستشفى 15 مايو للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

انقلاب ميكروباص حادث انقلاب ميكروباص طريق الأوتوستراد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
10 مصابين في انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي

إعلان

إعلان

مأساة في الروضة.. معلمة تضرب طفلة بوحشية داخل حضانة بالغربية- فيديو وصور
طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ 19 دولة
أول ظهور لإمام عاشور داخل المحكمة لنظر معارضته على حبسه في واقعة المول
أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025 تبدأ من 30 ألف جنيه تبدأ من 30 ألف جنيه
السفير محمد الشناوي متحدثًا رسميًا لرئاسة الجمهورية