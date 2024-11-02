اندلاع حريق بمحل هواتف بعين شمس

كتب- محمد شعبان:

اندلع حريق بمحل هواتف محمولة بشارع جسر السويس بعين شمس مساء السبت.

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس إشارة من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع جمال عبد الناصر.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري ومأمور القسم.

تبين بالفحص المبدئي نشوب حريق بمحل هواتف أسفل برج سكني مكون من 11 طابقًا وسط جهود رجال الدفاع المدني لمحاصرة مصدر النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية.