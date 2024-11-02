إصابة شخص بطلق خرطوش في مشاجرة بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص بطلق خرطوش نتيجة مشاجرة بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة، مساء السبت.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصا بمنطقة الحوض الكبير.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص نشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة متاخمة لإحدى الترع، شهدت إطلاق أعيرة خرطوش مما أسفر عن سقوط مصاب.

الشرطة نقلت المصاب إلى مستشفى أم المصريين العام، وتكثف جهودها لضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.