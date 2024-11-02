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غسل 50 مليون جنيه.. ضبط صاحب شركة تعدى على حقوق الملكية الفكرية

12:47 م السبت 02 نوفمبر 2024

ضبط متهم- أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص المقيم بمحافظة المنوفية.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم قام بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال شراء وحدات سكنية وأراضٍ.

وقدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.



حقوق الملكية الفكرية جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية
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