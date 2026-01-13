إعلان

انهيار واجهة منزل قديم في روض الفرج

كتب : مصراوي

06:21 م 13/01/2026 تعديل في 06:21 م

المنزل المنكوب

في لحظة مرعبة كسرت هدوء شارع محمد سالم أمام كوبري الصنايع بمنطقة روض الفرج، دوى صوت سقوط مفاجئ، لتنهار أجزاء من واجهة منزل قديم، ناشرة الذعر بين المارة والسكان، وسط سباق مع الزمن لتأمين المكان قبل وقوع كارثة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بانهيار أجزاء من واجهة منزل مكون من ثلاثة طوابق، خال من السكان، بشارع محمد سالم أمام كوبري الصنايع بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني حول العقار حفاظًا على سلامة المواطنين والمارة.

وأفادت المعاينة الأولية أن العقار خالٍ من السكان، ولم يسفر الانهيار عن أي إصابات بشرية، فيما جرى التعامل مع الأجزاء المتساقطة وتأمين محيط المكان بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تجدد الانهيار.

وتواصل الجهات المختصة فحص حالة العقار، وبيان مدى خطورته الإنشائية، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

انهيار جزئي منزل قديم انهيار منزل روض الفرج

