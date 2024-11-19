5 اتهامات من النيابة العامة تلاحق البلوجر "هدير عبد الرازق"

كتب- أحمد عادل:

وجهت النيابة العامة، 5 اتهامات للبلوجر "هدير عبد الرازق"، في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية، وتم تحديد جلسة 30 نوفمبر لنظر أولى جلسات المحاكمة.

وجاءت الاتهامات الموجهة للبلوجر "هدير عبد الرازق" على النحو التالي:

أولًا: أنها نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام، حيث بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، انستجرام، يوتيوب، وتيك توك) صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة، قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام، كما هو مبين بالتحقيقات.

ثانيًا: ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، حيث أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها الجنسية من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المذكورة، وذلك كما هو مبين بالتحقيقات.

ثالثًا: أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها في الاتهام الأول دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور، حيث نشرت صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب كما هو مبين بالتحقيقات.

رابعًا: اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، حيث نشرت عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، انستجرام، يوتيوب، وتيك توك) مقاطع مرئية وصورًا شخصية تتضمن تعديًا على تلك المبادئ والقيم، مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك كما هو مبين بالتحقيقات.

خامسًا: أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، انستجرام، يوتيوب، وتيك توك) في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، كما هو مبين تفصيلاً بالتحقيقات.

تم تقديم الأوراق إلى الدائرة الابتدائية المختصة بالمحكمة الاقتصادية، وذلك لنظرها في جلسة 30 نوفمبر، مع إعلان المتهمة بتلك الجلسة.