قرار قضائي جديد بشأن استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه

كتب ـ أحمد عادل:

قررت المحكمة المختصة تأجيل المعارضة المقدمة من البلوجر كروان مشاكل على حكم حبسه سنة، في قضية الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء مع المذيعة "إ. ح" لجلسة 18 يناير.

كانت المحكمة الاقتصادية أيدت في وقت سابق، حكم حبس التيك توكر كروان مشاكل سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بقبول استئناف "إنجي حمادة"، وإلغاء حكم حبسهما سنة وغرامة 100 ألف جنيه، فيما قضت المحكمة بتأييد حكم الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه على "كروان مشاكل"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية، قضت بمعاقبة سماح مصطفي والمعروفة بـ إنجي حمادة ، و"كروان مشاكل"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، بالحبس سنة لكلا منهما وغرامة 100 ألف جنيه.

وتم القبض على إنجي حمادة، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.

وكانت النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور، وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع "إنجي حمادة".