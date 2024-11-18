إعلان

تفحم سيارة ملاكي ونجاة قائدها أعلى محور 26 يوليو

05:52 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

اشتعال سيارة ملاكي أعلى المحور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

نجا قائد سيارة ملاكي من الموت المحقق إثر تفحم سيارته أعلى محور 26 يوليو.

مسؤول غرفة عمليات المرور تلقى إخطارًا بوجود كثافات مرورية أعلى المحور نتيجة اشتعال سيارة.

مدير إدارة الدفاع المدني بالجيزة دفع بسيارة إطفاء بقيادة نائبه لقطاع أكتوبر بالتنسيق مع مأمور قسم كرداسة.

تبين بالفحص اشتعال سيارة ملاكي أعلى المحور اتجاه ميدان لبنان، وتمام الإخماد دون مصابين.

تفحم سيارة اشتعال سيارة حريق المحور محور 26 يوليو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إصابة مستشار بهيئة قضايا الدولة في حادث بشبرا بنها الحر

إعلان

إعلان