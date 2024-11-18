تفحم سيارة ملاكي ونجاة قائدها أعلى محور 26 يوليو

اشتعال سيارة ملاكي أعلى المحور

كتب - محمد شعبان:

نجا قائد سيارة ملاكي من الموت المحقق إثر تفحم سيارته أعلى محور 26 يوليو.

مسؤول غرفة عمليات المرور تلقى إخطارًا بوجود كثافات مرورية أعلى المحور نتيجة اشتعال سيارة.

مدير إدارة الدفاع المدني بالجيزة دفع بسيارة إطفاء بقيادة نائبه لقطاع أكتوبر بالتنسيق مع مأمور قسم كرداسة.

تبين بالفحص اشتعال سيارة ملاكي أعلى المحور اتجاه ميدان لبنان، وتمام الإخماد دون مصابين.