"لو عليك مخالفة".. خطوات متابعة طلب التظلم على مخالفات المرور

كتب- محمود الشوربجي:

توفر النيابة العامة، خدمة متابعة طلبات التظلم على المخالفات المرورية، من خلال موقعها الإلكتروني، تيسيرًا على المتعاملين مع نيابات المرور المختلفة بجميع المحافظات.

وتولي النيابة العامة اهتمامًا واضحًا للخدمات التي تقدمها للواطنين عبر موقعها في إطار التيسير عليهم، وكذلك لتوفير وقت وجهد قائدي المركبات على مستوى الجمهورية.

ويمكنك متابعة طلب التظلم من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة.

- تظهر 4 خانات؛ خدمات نيابات المرور، وخدمات وثائق الأحوال الشخصية، وخدمات نيابات الأسرة، وخدمات النيابات الجنائية.

- الضغط على أيقونة خدمات نيابات المرور، ستظهر لك خدمات الاستعلامات، أوالتصالح الفوري، أوالدفع، أوالتظلمات، أوخدمة متابعة الطلبات.

- اضغط على خدمة متابعات الطلبات والقيام بكتابة رقم الطلب وبيانات الرخصة في الخانة المخصصة، ثم الضغط على أيقونة "بحث" وستظهر لك حالة الطلب.

- يمكن إلغاء طلب التظلم على المخالفات المرورية بالضغظ على أيقونة "إلغاء الطلب".

وحدد القانون مجموعة من الحالات التي يمكن فيها سحب رخص السيارات من قائدي المركبات أثناء السير، حيث يحق لضابط المرور اتخاذ هذا الإجراء وفقًا للمادة (72) مكرر من القانون، ومن بين هذه الحالات:

- عدم وجود لوحات أو وجود لوحات غير مصروفة من قسم المرور.

- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات أو إتمام الفحص الفني.

- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية خلال 30 يومًا.

- عدم الإبلاغ عن نقل ملكية المركبة.

- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة.

- تسيير سيارة أجرة غير مجهزة بعداد معتمد.