تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مطبعة لإدارته نشاطا غير مشروع بطباعة كتب روائية وتعليمية دون الحصول على التصاريح اللازمة، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، بمحافظة الشرقية.

تحريات تكشف النشاط المخالف

أفادت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، بقيام مالك مطبعة (بدون ترخيص) كائنة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بطباعة العديد من الكتب الروائية والأدبية والتعليمية لمختلف المواد الدراسية دون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة.

ضبط المدير والمسروقات

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة وضبط المدير المسؤول، وبحوزته 9 آلاف نسخة من الكتب المخالفة، دون الحصول على تفويض قانوني من الجهات المختصة.

اعترافات وتحقيقات

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب المخالفات بالاشتراك مع مالك المطبعة، بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتأتي هذه الجهود في إطار مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.