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بمشاركة رجال الشرطة.. حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحيرة

02:31 م السبت 16 نوفمبر 2024

التبرع بالدم

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كتب-علاء عمران:
نظمت مديرية أمن البحيرة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.
وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.
جاء ذلك استمراراً للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات لاسيما المساهمة في رعاية المرضى.

التبرع بالدم مديرية أمن البحيرة الخدمات الطبية
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