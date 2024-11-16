إعلان

متروكة ومتهالكة في الشوارع.. رفع 41 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة

12:10 م السبت 16 نوفمبر 2024

سيارات متروكة ومتهالكة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:
عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، وتمكنت من رفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.
وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات، والدراجات البخارية المهملة، والمتروكة بالشوارع.
ويأتي ذلك بالتنسيق مع الأحياء الأجهزة الأمنية وشرطة المرور، شرطة المرافق، ممثلي كافة الجهات المعنية.

سيارات متروكة ومتهالكة الخدمات المرورية المرور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حالة وحيدة للتنفيذ.. ماذا يعني حبس أحمد فتوح سنة مع الإيقاف؟

إعلان

إعلان

حالة وحيدة للتنفيذ.. ماذا يعني حبس أحمد فتوح سنة مع الإيقاف؟
رسميًا.. الإسكان تعلن أسعار شقق سكن لكل المصريين 5 (تبدأ من 184 ألف جنيه)