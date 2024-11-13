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أبرزها تجاوز السرعة.. تحرير 32 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

02:08 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

مخالفات مرورية - ارشيفية

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كتب-علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن تحرير 32322 مخالفة مرورية متنوعة، شملت المخالفات 1018 مخالفة السير بدون تراخيص، و19 دراجة نارية مخالفة، و18908 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و985 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و3 مخالفات موقف عشوائي، و7 مخالفات شروط التراخيص
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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