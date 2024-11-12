"كنت عايزة الحلق".. القبض على سيدة استدرجت طفلتين لسرقة قرط ذهبي بالشرقية

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن قيام إحدى السيدات باستدراج طفلتين بقصد الاستيلاء على قرط ذهبي خاص بإحداهن.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن قيام إحدى السيدات باستدراج طفلتين للاستيلاء على قرط ذهبي الخاص بإحداهن.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة ثان الزقازيق بمديرية أمن الشرقية بلاغا من (عامل ، ربة منزل – مقيمان بدائرة القسم) وبرفقتهما جارتهما (ربة منزل) وأفادا بتضررهما من الأخيرة لقيامها باستدراج طفلتيهما "كريمة الأول وكريمة الثانية" بقصد سرقة قرط ذهبي خاص بإحداهن، ولدى علمهما قاما بالإتصال بها وعادت وبرفقتها الطفلتين.

وبمواجهة المشكو في حقها اعترفت بارتكاب الواقعة، ولدى افتضاح أمرها قامت بإعادة الطفلتين دون حدوث ثمة مكروه لهن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.