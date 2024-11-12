"قتلوه ومثلوا بالجثة".. المؤبد والمشدد لـ المتهمين بقتل شاب في المرج

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بمعاقبة المتهمين "خالد ح."، و"أحمد ع."، بالسجن المؤبد، والمتهم "كريم عبدالرحيم" بالمشدد 15 سنة، على خلفية اتهامهم بقتل شخص في منطقة المرج.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد قنصوه، وعضوية المستشارين هشام جوزيف، ومحمد جمال الدين، وأمانة سر أحمد رضا، وسيد نجاح.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة أول درجة، بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالإعدام شنقًا غيابيًا، والمشدد 15 سنة لـ المتهم الثالث غيابيًا.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين في دائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، قاموا بقتل المجني عليه إبراهيم رضا محمد صلاح عمدًا مع سبق الإصرار، حيث كان لديهم ضغينة تجاهه وأعدوا للانتقام منه.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين استخدموا أسلحة نارية منها فرد روسي وفرد خرطوش، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء مثل سكينتين، وتوجهوا إلى مكان تواجد المجني عليه بعد أن أخبرهم المتهم السابع بموقعه.

وعند وصولهم إلى المجني عليه على حين غفلة، قام المتهم السادس بإطلاق عيار ناري أصابه في جسده وأفقده القدرة على المقاومة، ثم تبعه المتهم الأول بإطلاق عيار ناري آخر استقر في وجهه.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين استخدموا الأسلحة البيضاء في مهاجمته قاصدين قتله، مما أدى إلى إصابته بالإصابات التي تم وصفها في تقرير الصفة التشريحية والتي تسببت في وفاته، في حين قام المتهم الثالث بمساعدتهم في الهروب من موقع الجريمة باستخدام مركبة تعود ملكيتها للمتهم الأول.