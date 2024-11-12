اللواء مدحت قريطم عن واقعة الستارة الإلكترونية للوحة السيارة: جريمة تهدد الأمن العام

كتب- حسن مرسي:

علق اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على الفيديو المتداول حول استخدام الستارة الإلكترونية لإخفاء لوحات السيارات، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا كبيرًا للأمن العام.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أوضح قريطم أن هناك حالات تم رصدها لأشخاص يقومون بتعديل أو إزالة الأرقام والحروف من لوحات السيارات، وهو أمر يجب التصدي له بجدية.

وأشار قريطم إلى أن القانون ينص بوضوح على عدم جواز تغيير أو تعديل لوحات السيارات، وأن أي محاولة لفعل ذلك تُعتبر جريمة.

ولفت إلى أن استخدام الستارة الإلكترونية لإخفاء اللوحات يُعد جريمة كبيرة، حيث يمكن أن تُستخدم في ارتكاب أعمال إجرامية دون إمكانية التعرف على صاحب السيارة.

كما تحدث عن كيفية اكتشاف هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن الأكمنة الأمنية تلعب دورًا مهمًا في ضبط المخالفات. وأكد أن العقوبات المقررة على هذه الأفعال تشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة تصل إلى 3000 جنيه.

ودعا قريطم إلى ضرورة تكثيف الجهود من قبل وزارة الداخلية لتشديد العقوبات على المخالفات المرورية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الأمن والسلامة العامة.