"جثة وأسلحة بيضاء".. فرح يتحول لمأتم أمام قاعة أفراح بسبب معاكسة سيدتين بالدخيلة

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص وإصابة آخرين خلال مشاجرة أمام إحدى قاعات الأفراح بالإسكندرية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، بحدوث مشاجرة ومتوفى أمام مجمع قاعات أفراح بمنطقة المكس بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول عاطل "توفى إثر إصابته بجرح طعني" وزوجته، عاطل "مصاب بجروح متفرقة" وخطيبته- 4 آخرين- جميعهم مقيمون بدائرة قسم أول العامرية، طرف ثاني 7 أشخاص "أربعة منهم مصابون بجروح وكسور متفرقة- مُقيمون بدائرة قسم شرطة الدخيلة، تعدى كلا الطرفين على بعضهما بالأسلحة البيضاء محدثين ما بهم من إصابات بسبب معاكسة اثنين من الطرف الثانى سيدتين من الطرف الأول وقيام أحد أطراف الطرف الثاني "محدد" بإحداث إصابة المتوفى التي أودت بحياته، وذلك عقب خروج الطرفين من قاعات الأفراح المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، وضبط 4 قطع أسلحة بيضاء "المستخدمة في ارتكاب الواقعة"، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.