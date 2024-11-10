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إصابة 5 طلاب إثر انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر (تفاصيل)

10:42 ص الأحد 10 نوفمبر 2024

حادث انقلاب ميكروباص - ارشيفية

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كتب- محمد شعبان:

أصيب 5 طلاب و3 مشرفين في حادث انقلاب ميكروباص نقل طلاب بمدينة 6 أكتوبر، حيث اختلت عجلة القيادة من يد السائق أثناء سيره على الطريق مما أدى إلى انحرافه وانقلابه على جانبه.

وتم إبلاغ مديرية أمن الجيزة بالحادث، وانتقلت قوات المباحث والمرور إلى مكان الواقعة، وكشفت المعاينة الأولية أن الطلاب كانوا في طريقهم إلى إحدى المدارس التجريبية للغات عندما وقع الحادث.

وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم إجراء المعاينة اللازمة ورفع آثار الحادث من على الطريق. كما تم استجواب السائق، وتحرير محضر بالواقعة، لتباشر النيابة العامة التحقيقات.

حادث انقلاب ميكروباص انقلاب ميكروباص مديرية أمن الجيزة
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