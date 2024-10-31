انعقاد ثاني جلسات استئناف الإعدام.. وصول "سفاح التجمع" للجنايات

كتب - رمضان يونس وأحمد عادل:

وصل "كريم.س" المتهم بقتل 3 سيدات ليل والتخلص من جثثهن بصحاري بورسعيد والإسماعيلية والقاهرة، المعروف إعلاميًا "سفاح التجمع" إلى مقر محكمة جنايات القاهرة في حراسة أمنية مُشددة تزامنًا لإنعقاد ثاني جلسات استئناف المقدم منه على إدانته بالإعدام شنقًا.

وشهد محيط محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس؛ تواجد أمني مُكثف تزامنًا قبل محاكمة سفاح التجمع

خلال نظر أولى جلسات استئنافه واجهت محكمة جنايات القاهرة في جلستها العلنية التى ترأسها بالمستشار مدبولي كساب رئيس الدائرة "سفاح التجمع" بالاتهامات المسندة إليه من قتل ضحاياه الثلاث ومعاشرتهن جنسيًا والتخلص من جثثهن بصحاري بورسعيد والإسماعيلية والقاهرة.

خلف قفص الإتهام وأمام القاضي وقف "كريم س." المتهم يقر تفصيليا باعترافاته، عن قتل ضحاياه بطرق غير مألوفة كون يتلذذ، إنه لم يقوم بقتل الضحية الأولى "نورا"، وغادرت منزله وهي على قيد الحياة واعترف بقتلها في تحقيقات النيابة تحت ضغط، وأنه فقط مارس معها علاقة غير شرعية بإرادتها.

وعن قتل الضحية الثانية "رحمة" قال المتهم إنه كان يحبها ويريد الزواج منها بعد انفصاله عن زوجته منذ 4 سنوات، وأنها توفيت نتيجة تعاطي جرعة زائدة من مخدر "الأيس" وقام بمعاشرتها لأنه لم يكن يدري أنها لقت مصرعها.

وأنكر المتهم "كريم س." قتل المجني عليها "أميرة" الضحية الثالثة، وأنها كانت تطلب منه ممارسة العلاقة بعنف. واستمعت هيئة المحكمة لطلبات دفاع "سفاح التجمع"، وقبل إبداء طلباته في الدفاع طلب من هيئة المحكمة، بمنع وسائل الإعلام من تغطية جلسة المحاكمة خوفًا من تأثيرها على حكم المحكمة، كما حدث في حكم أول درجة.

ورفضت هيئة المحكمة طلب الدفاع، وقال رئيس المحكمة، وطلبت من الصحفيين عدم تصوير المتهم بعد انتهاء حديثه، وقال رئيس المحكمة إن "وسائل الإعلام تؤدي دورها في نقل القضية للمجتمع ولا تؤثر على هيئة المحكمة في شئ، كل شخص يقوم بعمله".

وبدأ دفاع "سفاح التجمع" في سرد طلباته، وهي عرض موكله على لجنة ثلاثية من أساتذة الطب النفسي لورود التقرير الخاص بحالة المتهم النفسية والعصبية، واستدعاء الأطباء النفسيين المسؤولين عن التقرير السابق لمناقشتهم. كما طلب الدفاع من هيئة المحكمة إعادة مشاهدة الفيديوهات المحرزة من قبل النيابة العامة الخاصة بـ الضحيتين "أميرة" و "رحمة"، واستدعاء السيدة "لبنى" طليقة المتهم لمناقشتها.

وتابع دفاع المتهم طلباته، باستدعاء الدكتور "نبيل عبدالمقصود" المتخصص في السموم والإدمان لمناقشة في تأثير المواد المخدرة على المتهم، واستدعاء خبير لغة عربية وإنجليزية لبيان مدى إدراك المتهم لأسئلة النيابة العامة في التحقيقات كونه حامل للجنسية الأمريكية ولا يفهم اللغة العربية الفصحى.