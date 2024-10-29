حريق بجوار نادي الترسانة واشتعال مطبخ شقة بالمهندسين

كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الثلاثاء، حريقًا بكمية مخلفات بجوار سور نادي الترسانة بحي العجوزة.

سيارات الإطفاء انتهت من البلاغ الأول وانتقلت إلى واقعة ثانية بشارع شهاب بالمهندسين لدى تصاعد أدخنة من عقار.

تبين بالفحص اشتعال ثلاجة داخل مطبخ ثلاجة شقة بالعقار رقم 18 وتمام الإخماد دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

في سياق متصل، تمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على حريق مخلفات بجوار سور كهرباء محولات بمركز أوسيم شمال المحافظة.